MONREAL – Fund eines weiblichen Leichnams in einem Waldstück bei Monreal (Landkreis Mayen-Koblenz)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr zum Fund einer Frauenleiche in einem Waldstück bei Monreal (Landkreis Mayen-Koblenz). Die Kriminaldirektion Koblenz hat bereits am Freitag die Ermittlungen am Fundort übernommen.

Aufgrund der Auffindesituation wird derzeit die Verbindung zu einem Vorgang vom 16. – 17. November 2025 in Hessen bzw. Nordrhein-Westfalen überprüft. Zu diesem Zeitpunkt wurden im Bereich der A 45 bei Olpe (NRW) zwei abtrennte Hände gefunden. Zuvor wurde am 16. November 2025 vor einem Kloster in Waldsolms (Hessen) ein drei Monate altes Kind in einem Kinderwagen gefunden. Bei der aufgefundenen Leiche fehlen beide Hände und der Kopf. Eine letztendliche Identifizierung und Bestätigung der Zusammenhänge ist ausschließlich durch molekulargenetische Untersuchungen (DNA-Abgleich) möglich. Das diesbezügliche Ergebnis steht noch aus und wird im Laufe der nächsten Tage erwartet. Quelle Polizei