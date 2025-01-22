ALTENKIRCHEN – Glühweinwanderung bei den Landfrauen

Zum zweiten Mal veranstalteten die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen ihre Glühweinwanderung von Obererbach nach Dieperzen. Die Vorsitzende Anka Seelbach konnte viele Teilnehmer am Bürgerhaus in Obererbach begrüßen. Bei kaltem, aber trockenem Wetter ging die Tour über die Höhen des Dorfes. Bei Uta Räder wurde ein Zwischenstopp eingelegt. Selbst gebackene Plätzchen und heißer Glühwein oder Punsch stärkten für die nächste Etappe. Uta Räder berichtete über die Raunächte, die zwischen dem 26. Dezember und dem 1. Januar liegen und den dazu gehörigen Bräuchen. An der Bahnstrecke Altenkirchen-Au entlang wanderte die Gruppe nach Dieperzen. In der Eventscheune von Iris Asbach warteten Bratwürste vom Holzgrill und warme Getränke. Iris Asbach begrüßte die Gäste mit zwei besinnlichen Geschichten, ehe man sich in der anbrechenden Dunkelheit auf den Heimweg machte.