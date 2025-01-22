DACHSENHAUSEN – Vollsperrung der L 335 nach Zusammenstoß zweier PKW bei Dachsenhausen

Montagvormittag, 05. Januar 2026, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 335 in Höhe Dachsenhausen, Höhe Einfahrt Taunusblick. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr die 75-jährige Unfallverursacherin aus Wiesbaden die L 335 aus Richtung Dachsenhausen kommend in Richtung Marienfels, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und im Anschluss auf die Gegenspur, wo es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, so dass sie durch die Feuerwehr mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Die Unfallverursacherin und der 30-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW, wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste für einen Zeitraum von einer Dreiviertelstunde für den Verkehr gesperrt werden. Quelle Polizei