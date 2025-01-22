LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen aus Frankenthal

Seit Samstag, 03. Januar 2026, wird ein in Frankenthal wohnender 42-Jähriger vermisst. Er wurde am Vorabend, gegen 23:30 Uhr zuletzt gesehen. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt jedoch Hinweise, dass er sich am Rheinufer in Ludwigshafen aufgehalten haben könnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 42-Jährige in einer hilflosen Lage

befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des 42-Jährigen:

– Dunkle längere Haare, meist zum Zopf gebunden

– Ausgeprägte Zornesfalte

– Dunkle Augen

– Rötlich-brauner Vollbart

– Normale Statur

– Tattoo am linken Oberarm, Motiv unbekannt

– Getragene Kleidung unbekannt

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/u1HmyBh. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei