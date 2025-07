ALTENKIRCHEN – Einzug der Altenkirchener Schützen in die Kreisstadt Altenkirchen

Ständchen bei den Seniorenheimen und das Gedenken am Ehrenmal waren erledigt. Nach einer kurzen Pause sammelten sich Schützen und Musiker am Schützenhaus im Wiesental und zogen mit klingendem Spiel über die Koblenzer Straße in die Kreisstadt Altenkirchen ein. Kölner Straße, Bahnübergang, Quengel, Wilhelm Straße, Kreuzung Frankfurter Straße und Rathausstraße führten unter ständiger Wegsteigerung direkt zum Rathaus. Dort wurden sie bereits vom Stadtoberhaupt Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und dem Chef der VG Altenkirchen-Flammersfeld Bürgermeister Fred Jüngerich und Böllerschüssen erwartet. Doch bevor die erfrischenden Getränke und die festen Nährstoffe gereicht wurden, gab es noch ein kurzes Hofkonzert vom Musikverein Scheuerfeld und dem Spielmannszug Heimbach-Weis. Mit stillgestanden, Augen rechts und der Meldung an den Bürgermeister und der musikalischen Einlage ging es aus dem Sonnenbereich in die kühlenden Räumer des Rathauses. Dort wurden nach vielseitigen freundlichen Begrüßungsworten die obligatorischen Geschenke, Erinnerungskrüge, ausgetauscht. Geraume Zeit später, dem freundlichem Wortaustausch war Genüge getan, zog es die Schützen, Musiker, Bürgermeister und Stadtbürgermeisterquer über die Rathausstraße zur Kreisverwaltung. Fotos. Diana und Renate Wachow