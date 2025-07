ALTENKIRCHEN – Totengedenken zum Auftakt des Altenkirchener Schützenfestes.

In den Mittagsstunden hatten die Altenkirchener Schützen traditionell die beiden Seniorenheime der Kreisstadt mit musikalischen Ständchen erfreut. Pünktlich um 14 Uhr trafen sich Schützen, Sänger unter der Leitung von Harald Gerhards und Musiker am Schützenhaus und zogen zur Denkmalsstätte am Dorn zur Ökumenischen Andacht mit Erinnerung an die Toten der Gewaltherrschaften durch den Schützenmeister Jörg Gerharz und der Kranzniederlegung am Ehrenmal. Fotos: Diana + Renate Wachow