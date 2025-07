ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Schützen zu Gast beim Landrat

Am Schützenfest-Samstag in Altenkirchen stehen für die Altenkirchener Schützengesellschaft unter anderem Besuche beim Landrat, dem Bürgermeister und dem amtierenden Schützenkönig an. In der Kreisverwaltung begrüßte Landrat Dr. Peter Enders am Samstag bei Kaiserwetter die Schützen sowie den Spielmannszug Heimbach-Weis und den Musikverein Scheuerfeld mit Umtrunk und Imbiss. Auch Bürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz waren mit von der Partie. An die Gäste um Schützenmeister Jörg Gerharz und Schützenkönig Winfried III. Müller übergab der Landrat einen Krug mit dem Wappen des Kreises und erhielt seinerseits einen Krug der Schützengesellschaft. Es war wie immer eine Freude, die Schützinnen und Schützen der Kreisstadt zu begrüßen. Wir wünschen weiterhin ein fröhliches Festwochenende! Foto: Diana + Renate Wachow