ALTENKIRCHEN – Die Altenkirchner Schützen beleben am Sonntag die Innenstadt Altenkirchen – Foto: rewa

ALTENKIRCHEN – Die Altenkirchner Schützen beleben am Sonntag die Innenstadt Altenkirchen

Ein langer Festsamstag lag hinter den Schützen, als sie sich am Domizil der Königin Julia I. in der Kölner Straße sammelten um nach einem Begrüßungstrunk mit klingendem Spiel, Stadtorchester Betzdorf und Blasorchester Mehrbachtal über die Kölner Straße und die Wilhelmstraße (Fußgängerzone) zum Schloßplatz begaben, wo bereits die befreundeten Vereine warteten. Im Großen Karree hatten sie Aufstellung bezogen. In der Mitte des Platzes die Ehrenmitglieder sowie die politische Prominenz MdB Demuth, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich, Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, RSB Gebiet Süd als Bezirksvorsitzender Dirk Friese und sein Stellvertreter Dirk Euteneuer.

Königin Julia begrüßte gemeinsam mit Schützenmeister Jörg Gerharz die Schützenvereine und -gesellschaften mit ihren Fahnengruppen sowie die die Musiker und Ehrengäste. Auf kurzem Weg ging es durch die Fußgängerzone im Borgen zum Marktplatz. Dort hatten bereits die Majestäten und Vorstände Aufstellung genommen. In langer Reihe paradierten die Schütz grüßend an ihnen vorbei um auf direktem Weg über den Weyerdamm zum Festzelt zu marschieren, wo bereits kühle Getränke auf sie warteten. Fotos: BK – rewa