ALTENKIRCHEN – Dankesfrühstück für Ehrenamtliche des Hospizvereins Altenkirchen e.V.

Zum Mittwoch lud der Hospizverein Altenkirchen e.V. seine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Frühstück in das Vereinsbüro ein. Mit dieser liebevoll gestalteten Begegnung wollte der Verein seinen Dank für das große Engagement und die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen ausdrücken.

20 Ehrenamtliche folgten der Einladung und genossen bei Kaffee, frischen Brötchen und guten Gesprächen einen Vormittag des Austauschs und der Wertschätzung. Die Teilnehmenden nutzten die Zeit, um sich näher kennenzulernen und neue Impulse mitzunehmen.

Am Ende waren sich alle einig: Das Frühstück war nicht nur eine kleine Geste der Anerkennung, sondern auch eine wohltuende Gelegenheit, Gemeinschaft zu spüren und Kraft für die weitere Arbeit zu schöpfen. Zufrieden und gestärkt verabschiedeten sich die Ehrenamtlichen – dankbar für die Wertschätzung und das herzliche Miteinander. (jaf)