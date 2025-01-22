BACHENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bachenberg

Am Montag, 10. November 2025, findet in der Wohnung des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:15 Uhr

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) Beratung und Beschlussfassung zu den eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) – Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Heiko Kempf, Ortsbürgermeister