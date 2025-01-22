MEHREN – Chor Coaching der Frauen im Gemischtem Chor Mehren mit Silia Schepping

Den Frauen vom Gemischtem Chor Mehren wurde eine ganz besondere Chorprobe angeboten und ermöglicht. Dafür hatte der Vorstand Silja Schepping eingeladen, eine Gesangs- und Musikpädagogin, Komponistin und Sängerin. Sie besuchte die Sängerinnen an einem Chorprobeabend im Gemeindehaus in Mehren. In ihrem Gepäck waren zahlreiche Anregungen, Tipps, wie kann man seine Stimme lockern, wie bekomme ich mein Lampenfieber in den Griff, welche Körperhaltung gibt mehr Klang und Leichtigkeit beim Singen. In ihrer sympathischen und lockeren Art nahm sie jede Sängerin mit, stellte tolle Einsingmöglichkeiten vor. Bot Einzelstimmbildung an, auf die sich sogar ALLE Sängerinnen im Beisein der Anderen Sängerinnen eingelassen haben. So konnten gleich Alle hören, wie unterschiedlich und viel besser sich die Stimme anhören kann, wenn man ein paar einfache „Tricks“ beachtet. Aber sie hatte auch ein Auge auf das Gesamtbild des Chores, lies die Frauen ein Lied zusammen singen und gab den Sängerinnen dann wertvolle Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg.

Nach einer kurzen Pause, die für eine kleine Stärkung genutzt wurde, bekamen die Sängerinnen noch ein Hilfs- und Arbeitsmittel nach der Lax-Vox- Methode, den Blubberschlauch, vom Chor geschenkt. Silja Schepping erklärte den Sängerinnen die Anwendung dieses Schlauches und informierte, wie hilfreich und hocheffektiv das „blubbern“ mit diesem Schlauch zur Stimmtherapie und Stimmpflege eingesetzt werden kann.

Die Frauen machten sich nach diesen tollen Stimmbildungsstunden mit ganz vielen neuen Erfahrungen auf den Heimweg und waren sich einig: das war eine ganz tolle Veranstaltung aus der man sehr viel Wertvolles mit nach Hause nehmen konnte. (sis + rewa)