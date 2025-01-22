ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Warmwasserverbrauch verringern und Energie sparen

Wasser und Energie lassen sich schon mit kleinen Veränderungen im Alltag sparen – zum Beispiel beim Duschen. Wer die Durchflussmenge seines Duschkopfes kennt, kann einschätzen, wie groß das individuelle Einsparpotential beim Duschen ist.

Die Durchflussmenge lässt sich einfach bestimmen: Dazu benötigt man einen Zehn-Liter-Eimer und eine Stoppuhr. Halten Sie den Duschkopf über den Eimer und stellen Sie die Duscharmatur so ein, wie Sie es normalerweise zum Duschen tun. Dann messen Sie die Zeit x, bis der Eimer mit zehn Litern gefüllt ist. Der Durchfluss pro Minute ergibt sich aus folgender Berechnung: 10 (Liter) geteilt durch x (Sekunden) mal 60 (Sekunden pro Minute) = y Liter pro Minute.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, bei einem Durchfluss von mehr als neun Litern pro Minute einen Sparduschkopf einzubauen. Diese Modelle mischen dem reduzierten Wasserstrahl Luft bei, sodass sich der Wasserstrahl weiterhin kräftig anfühlt und der Duschkomfort erhalten bleibt. Einen Sparduschkopf erhält man bereits ab 20 Euro im Baumarkt oder Einzelhandel. Mit ihnen lässt sich der Durchfluss auf unter sechs Liter pro Minute senken, wodurch bis zu 50 Prozent des Warmwasserverbrauchs eingespart werden können.

Zu allen Fragen rund um das Thema Energieeinsparung beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale kostenfrei nach Terminvereinbarung. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 05. Februar, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung bitte unter Tel. 02741 291-900 (Bürgerbüro). In Altenkirchen am Donnerstag, dem 26. Februar, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.