NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 bei Niederfischbach

Montag, 19. Januar 2026, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 in der Gemarkung Niederfischbach, aus Richtung Kirchen kommend. In Höhe Hahnhof geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls nur leicht verletzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Quelle Polizei