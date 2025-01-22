KIRCHEN – Fahren unter Drogeneinfluss in Kirchen/Sieg

Samstagabend, 10. Januar 2026, gegen 21 Uhr, wurde im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Siegener Str. in Kirchen angehalten. Bei ihm konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle Polizei