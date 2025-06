ALTENKIRCHEN – 16jähriger Do holt Bronze bei den Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen

SPORTING Athlet Sang Do Duc erkämpft sich mit 16 Jahren (eigentlich noch startberechtigt für die Deutsche Meisterschaft der Jugend) in der Herrenklasse bis 58 kg die Drittplatzierung und legt damit eine gute Basis für die zukünftige Karriere!

Meine Professionalität in jeder Vorbereitung zu Turnieren immer wieder deutlich. Somit überrascht es Trainer Eugen Kiefer nicht, dass er hier mit einem Volk auf nationaler Ebene in der Olympischen Gewichtsklasse bis 58 kg bereits in seiner zukünftigen Altersklasse Fuß fassen konnte.

Die Basis legend in einem der Anfängerkurse Kiefers, konnte er in seinem sportlichen Werdegang einige Erfolge feiern, wovon weitere noch in der Zukunft liegen.