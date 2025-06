ALTENKIRCHEN – CDU Heller-Daadetal unterwegs im Ahrtal. Ein Besuch, der bewegt

Am Wochenende haben wir uns mit einer Besuchergruppe der CDU Heller-Daadetal auf den Weg ins Ahrtal gemacht, in eine Region, die durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 schwer gezeichnet wurde. Uns war es ein Anliegen sich nicht nur auf Berichte zu verlassen, sondern sich vor Ort selbst ein Bild davon zu machen, wie weit der Wiederaufbau mittlerweile vorangeschritten ist.

Ein sehr abwechslungsreiches und zugleich eindrucksvolles Programm hat uns erwartet. Gemeinsam mit einem ortskundigen Guide fuhren wir zwei Stunden durch das Ahrtal und besuchten viele markante Stellen. Orte, an denen die Spuren der Zerstörung noch immer sichtbar sind, aber auch Orte, an denen Hoffnung, Engagement und Wiederaufbau deutlich spürbar werden.

Im Anschluss haben wir die Fotodokumentationsstätte direkt an der Ahr besucht. Die Bilder dort sprechen eine deutliche Sprache. Sie erinnern an die dramatischen Stunden der Flutnacht, aber auch an die große Solidarität, die der Region bis heute hilft.

Natürlich durfte auch ein wenig Freizeit nicht fehlen. In Ahrweiler konnten wir die charmante Altstadt genießen, bevor wir den Tag bei einer Weinprobe in der Winzergenossenschaft Mayschoß ausklingen ließen. Ein Ort, an dem sich Tradition, Zusammenhalt und Lebensfreude verbinden.

Eines steht für uns nach diesem Tag fest, der Wiederaufbau ist in Bewegung, aber er ist längst noch nicht abgeschlossen. Was vielerorts privat und mit enormem ehrenamtlichem Einsatz geleistet wird, wird leider zu oft durch schleppende Verfahren und übermäßige Bürokratie auf Landesebene ausgebremst.

„Wir nehmen viele Eindrücke mit zurück und den klaren Auftrag, dass der Wiederaufbau politisch weiterhin mit Nachdruck begleitet und unterstützt werden muss. Die Menschen im Ahrtal haben es verdient, dass aus Solidarität endlich konkrete und unbürokratische Hilfe wird“ so Dirk Eickhoff, Vorsitzender des CDU Gemeindeverband Heller-Daadetal.