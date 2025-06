ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller ist die Literaturwerkstatt eine feste Größe – ab dem 02. Juli erneut im Programm

Die Treffen finden jeweils am ersten Mittwoch eines Monats zu unterschiedlichen Mottos statt. Die monatlichen Treffen der Literaturwerkstatt Altenkirchen bieten Schreibenden die Möglichkeit, die Arbeit an eigenen Texten miteinander zu besprechen und zu bedenken. Dieser Austausch erweitert die eigenen Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten. Zudem lässt sich so einiges über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen.

Die Treffen finden jeweils zu unterschiedlichen Mottos statt, es bleibt aber auch immer genügend Raum, andere Themen und Ideen zu bearbeiten. In diesem Halbjahr befassen wir uns mit folgenden Themen: Konservativ, Nur ein Zitronenfalter, Ein Tag wie jeder andere, Seit er sein Leben mit einem Tier teilte, Schreibrausch, Wenn es nichts gekostet hätte. Wenn das nicht mal Stichpunkte und Gedanken sind, die Assoziationen freisetzen. Da fällt das Schreiben leicht und das Zuhören wird sicher ein Vergnügen.

Über die reine Textarbeit hinaus, werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein. Der Kostenbeitrag beträgt pro Treffen 2 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.