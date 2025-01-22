ALSDORF – Selbstbestimmt bis zum Schluss: Infoabend zu vorsorgenden Verfügungen und zur Bestattungsplanung

Was passiert, wenn ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann? Wer entscheidet für mich im Krankenhaus, und wie stelle ich sicher, dass mein letzter Weg meinen eigenen Wünschen entspricht? Um diese sensiblen, aber wichtigen Themen geht es am Donnerstag, den 23. April 2026, um 18:00 Uhr im Bestattungsinstitut Himmrich in Alsdorf.

Die AWO Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen und das Bestattungsinstitut Himmrich laden gemeinsam zu einem informativen Themenabend ein. Ziel der Veranstaltung ist es, Berührungsängste abzubauen und praxisnahe Informationen zur rechtlichen und persönlichen Vorsorge zu geben.

Rechtliche Absicherung und persönliche Wünsche

Im ersten Teil des Abends erläutert Kathrin Wolter, Mitarbeitende des Betreuungsvereins der AWO, die Unterschiede und Notwendigkeiten von Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Dabei wird geklärt, wie man durch frühzeitige Festlegungen die eigene Selbstbestimmung bewahrt und Angehörige in schwierigen Situationen entlastet.

Der zweite Teil widmet sich der Bestattungsvorsorge. Das Team des Bestattungsinstituts Himmrich zeigt auf, welche Möglichkeiten es gibt, die eigene Beisetzung bereits zu Lebzeiten finanziell und organisatorisch zu regeln. So wird sichergestellt, dass der Abschied so gestaltet wird, wie es sich der Einzelne vorgestellt hat.

Anmeldung und Teilnahme

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Diese kann entweder beim Betreuungsverein der AWO unter 0 27 41 / 9 91 91 91 oder beim Bestattungsinstitut Himmrich unter 0 27 41 / 35 20 erfolgen.