URBACH – Feuerwehren bei Heckenbrand in Urbach gefordert

Am Donnerstag, dem 9. April schrillten gegen 16.40 Uhr die Melder bei den Kameraden der Feuerwehren Dernbach und Puderbach. Gemeldet wurde ein Heckenbrand in Urbach-Kirchdorf. Die zuerst eintreffenden Kräfte konnten einen Vollbrand einer Thujahecke bestätigen. Ein nahes geparktes Wohnmobil konnte noch rechtzeitig entfernt werden.

Die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten zeigten schnelle Wirkung. Von einem angrenzenden Gewächshaus bliebt jedoch nur das Stahlgerippe übrig. An der neben der Hecke durch einen Fußweg getrennten Garage gab es Brandschäden an dem Dachüberstand. Dieser wurde mit Abstimmung der Eigentümer geöffnet und auf Brandnester kontrolliert. Vor Ort waren 20 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Feuerwehr der VG Puderbach informiert

Immer wieder kommt es zu Bränden von Thujahecken, insbesondere nach längeren Phasen ohne Regen. Der Gehalt an ätherischen Ölen und braune Stellen, die in jeder Hecke vorkommen, sorgen für eine leichte Entzündbarkeit. Einmal in Brand geraten, breiten sich die Flammen in der luftigen Hecke sehr schnell aus.

Ursachen und Vorsichtsmaßnahmen

Die Ursachen für Brände liegen häufig in der Unterschätzung der leichten Entzündbarkeit und in grober Fahrlässigkeit. Beispielsweise wird Asche aus dem Grill neben der Thujahecke ausgeschüttet oder das Grillen findet in zu geringem Abstand zur Thuja statt. Auch Gartenfeuer in der Nähe oder Funkenflug werden oft nicht beachtet. Auf der Straßenseite wird manchmal Unkraut abgeflämmt – und die Hecke gleich mit.

Um solche Vorfälle zu vermeiden, sollten Feuer- und Grillstellen niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Es ist wichtig, ausreichenden Abstand zur Thujahecke zu halten. Grill und Feuerstelle müssen gründlich gelöscht werden, bevor der Garten verlassen wird. Asche kann noch mehrere Tage Glut enthalten, daher ist Vorsicht geboten. Das Abflammen von Unkraut, insbesondere in der Nähe von Thujahecken, sollte vermieden werden.

Im Falle eines Zwischenfalls

Wenn es dennoch zu einem Brand kommt, sollte sofort die Feuerwehr unter 112 alarmiert werden. Eigene Löschversuche sollten nur unternommen werden, wenn dies ohne eigene Gefährdung möglich ist. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach