ASBACH – Neue Fachgruppe Suchhunde bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach

Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Asbach erweitert ihre Fähigkeiten und stellt eine neue Einheit vor: die Fachgruppe Suchhunde. Diese neu gegründete Gruppe besteht aus insgesamt sechs ausgebildeten Mantrailer-Teams, jeweils bestehend aus einem Hundeführer und einem speziell trainierten Hund.

Bürgermeister Michael Christ konnte die Einheit nun offiziell in Dienst stellen. In diesem Rahmen fand auch ein Kennenlernen mit den Wehrführern der neun Einheiten statt und es wurden die Einsatzmöglichkeiten der Suchhunde vorgestellt. Wehrleiter Arnold Schücke hob die Fähigkeiten der Suchhunde hervor, die die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr nochmal stärken.

Bereits vor der offiziellen Indienststellung konnte die Fachgruppe erste Einsatzerfahrungen sammeln. Bei einer Personensuche Mitte März kamen die Mantrailer-Teams zum Einsatz und unterstützten die Einsatzkräfte bei der gezielten Nachverfolgung von Spuren. Die vermisste Person konnte nach kurzer Zeit unverletzt aufgefunden werden.

Alle Mitglieder der Fachgruppe haben eine fundierte Ausbildung im Bereich Mantrailing absolviert. Beim Mantrailing handelt es sich um eine besondere Form der Personensuche, bei der Hunde anhand eines individuellen Geruchs einer bestimmten Person deren Spur verfolgen. Im Gegensatz zu Flächensuchhunden arbeiten Mantrailer sehr zielgerichtet und können selbst ältere oder durch Witterung beeinflusste Spuren noch aufnehmen und verfolgen.

Die Stärken dieser speziell ausgebildeten Hunde liegen insbesondere in ihrer Fähigkeit, individuelle Geruchsspuren auch über längere Strecken und durch unterschiedlichste Umgebungen, etwa in Wäldern oder unwegsamem Gelände, zu verfolgen. Dadurch sind sie eine wertvolle Unterstützung bei der Suche nach vermissten oder hilflosen Personen.

Die Fachgruppe wird künftig immer dann alarmiert, wenn vermisste Personen gesucht werden und Hinweise auf deren möglichen Aufenthaltsort fehlen oder unklar sind. Durch den Einsatz der Mantrailer kann die Suche effizienter gestaltet und die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, vermisste Personen schnell zu finden. Quelle: FW VG Asbach