ALLENDORF – Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 274 am 28.05.2026 – 16jähriger Motorradfahrer gestorben

Am 28. Mai gegen 19:25 Uhr kam es auf der sog. „Schliem“ zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern. Der vermeintliche Unfallverursacher, ein 16-jähriger junger Mann aus Wiesbaden, erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der zweite beteiligte Motorradfahrer, ein 22-jähriger Mann aus Darmstadt, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine hessische Klinik gebracht. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad in einer Dreiergruppe die Bundesstraße 274 von Katzenelnbogen kommend in Richtung Zollhaus. In einer leichten Rechtskurve kam er zu Fall und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad des 22-Jährigen. Die Bundesstraße 274 war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im Einsatz. Quelle: Polizei