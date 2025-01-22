A K T U E L L – UNNAU – Verkehrsunfall auf der B 414 zwischen Unnau und Kirburg

Aktuell befinden sich die Polizei Hachenburg, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz auf der B 414 aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden zwischen den Ortslagen Unnau und Kirburg. Diese ist zum Zwecke der Unfallaufnahme in diesem Bereich gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren. Quelle: Polizei