A K T U E L L – LIMBURGERHOF – Absturz eines Kleinflugzeuges auf einem Grundstück in der Max-Planck-Straße in Limburgerhof

Am Samstag (16.05.2026) gegen 11:30 Uhr stürzte ein Kleinflugzeug auf einem Grundstück in der Max-Planck-Straße ab. Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kamen die beiden Insassen des Flugzeuges bei dem Absturz ums Leben. Hinweise auf verletzte Anwohner gibt es derzeit nicht. Die Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt. Für die Anwohner wurde eine Anlaufstelle im Albert-Schweitzer-Haus, Albert-Schweitzer-Straße 7a in 67117 Limburgerhof (Für Navigationsgeräte: „Mühlweg 52“ eingeben) eingerichtet. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Ein Polizeihubschrauber ist vor Ort, um Luftbilder von der Absturzstelle zu fertigen. Quelle: Polizei