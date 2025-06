KOBLENZ – Ticketverkauf für den R56+ InnovationsCampus 2025 und den R56+ Award startet Frühbuchervorteile sichern

Mit dem Start des Ticketverkaufs für den R56+ InnovationsCampus 2025 beginnt die heiße Phase für eines der bedeutendsten Zukunftsevents in der Region. Die R56+ Regionalmarketinggesellschaft GmbH&Co.KG (R56+) lädt am 12. September 2025 auf den DEBEKA Campus in Koblenz ein – zu einem Tag voller Impulse, Austausch und gemeinsamer Visionen. Seit dem 16. Juni 2025 stehen die Early-Bird-Tickets unter campus.region56plus.de zur Verfügung.

„Der R56+ InnovationsCampus soll sich in den nächsten Jahren als Plattform für die aktive Zukunftsgestaltung der Region etablieren.“ formuliert Christian Kassner, einer der Geschäftsführer der R56+ das ambitionierte Ziel der Veranstaltungen. Unter dem diesjährigen Leitmotiv „Gemeinsam. Weiter. Denken.“ kommen Entscheidungsträgerinnen und -träger aus Wirtschaft, Start-ups, Politik, Bildung und Wissenschaft zusammen, um die drängenden Fragen regionaler Entwicklung zu diskutieren – und gemeinsam Antworten zu finden. Der Anspruch: nicht nur reden, sondern gestalten.

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Formats ist die Öffnung der Veranstaltung auch für das Abendprogramm. Erstmals haben interessierte Gäste die Möglichkeit, der feierlichen Verleihung des R56+ Awards 2025 beizuwohnen. Ausgezeichnet werden regionale Projekte, Initiativen und Persönlichkeiten, die mit Ideenreichtum, Engagement und Wirkungskraft zur Zukunftsfähigkeit der Region beitragen. Mit 75.000 € ist der R56+ Award der höchstdotierte Innovationspreis in Rheinland-Pfalz.

Für den kulinarischen Höhepunkt sorgt Sternekoch Johann Lafer, der das Abendcatering mit einem besonderen Menükonzept begleitet.

Das Tagesprogramm selbst bietet neben Raum für Vernetzung und Erfahrungsaustausch auch hochkarätige Impulse: Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein führt in gewohnt pointierter Weise durch das Programm – moderiert im Stil des ZDF-Sportstudios. Olympiasieger Sven Hannawald wird in seinem Vortrag auf die Bedeutung mentaler Stärke im Spitzensport und im Management eingehen, während Fußballweltmeisterin Celia Šašić eindrucksvoll über Teamgeist, Verantwortung und das Miteinander in Veränderungsprozessen spricht.

„Der R56+ InnovationsCampus ist mehr als ein Event – er ist eine Bühne für mutige Ideen, kluge Köpfe und echtes Miteinander. Dass wir die Award-Verleihung erstmals öffentlich erlebbar machen, unterstreicht unseren Anspruch: Zukunft geht nur gemeinsam“, betont Christian Schröder, ebenfalls Geschäftsführer der R56+.