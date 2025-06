HATTER – Diebstahl und Vandalismus auf dem Friedhof in Mittelhattert

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden auf dem Friedhof in Mittelhattert, in der Hütter Straße, bei mehreren Gräbern der Grabschmuck entwendet und auch Beschädigungen verursacht wurden. Der Tatzeitraum liegt vor dem 18. Juni 2025. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle Polizei