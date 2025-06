BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg

Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 09:30 und 12:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen VW Tiguan, auf dem Parkplatz vor der ev. Kirche in Bad Marienberg, Ringstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten Seite der Stoßstange fest. Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken oder Rangieren den PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 – 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle Polizei