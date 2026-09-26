12-jähriges Mädchen aus Emmelshausen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Emmelshausen/Koblenz. Seit Sonntag, 25. Oktober, wird die zwölfjährige Verdina W. aus Emmelshausen vermisst. Das Mädchen lebt in einer AWO-Mädchenwohngruppe und kehrte nach einem vereinbarten Ausgang nicht wie geplant um 18.20 Uhr zurück.

Die Polizei hat bereits verschiedene mögliche Aufenthaltsorte überprüft, bislang jedoch ohne Erfolg. Hinweise auf mögliche Anlaufadressen gibt es in Koblenz, Neuwied, Frankfurt, Bad Schwalbach und Nürnberg. Wie sich das Mädchen fortbewegt, ist nicht bekannt.

Beschreibung der Vermissten

Verdina ist etwa 1,55 Meter groß, wiegt rund 38 Kilogramm und hat eine sehr schlanke Statur sowie lange braune Haare.

Vermutlich trägt sie eine rosafarbene Regenjacke, einen schwarzen Pullover mit schwarzen Plüschärmeln und Plüschkragen sowie eine schwarze Hose.

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Polizei bittet um Mithilfe

Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 / 92156-390 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Koblenz