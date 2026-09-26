Neun Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrollen in Kraam und Altenkirchen

Kraam/Altenkirchen. Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstagvormittag (27. Oktober) hat die Polizei insgesamt neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren.

Kräfte der Bereitschaftspolizei Koblenz kontrollierten auf der L 276 im Kraamer Ortsteil Heuberg sowie in der Siegener Straße in Altenkirchen.

Gegen die neun betroffenen Fahrer wurden entsprechende Verwarnungs- beziehungsweise Bußgeldverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Altenkirchen