ZWEIBRÜCKEN – Kühe vor dem Kino in Zweibrücken

Sonntagmorgen, 23. Februar 2025 um 07:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer Kühe vor dem Kinokreisel in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken. Die Rinder sind von ihrer Weide in Einöd bis nach Zweibrücken gelaufen. Das Gras am Kinokreisel schien besonders saftig, sodass die Kühe dort verweilten. Die Kühe wurden von einer Polizeistreife bis zum Eintreffen des Tierhalters am Laufen auf die Fahrbahn abgehalten. Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es nicht. Der Tierhalter sammelte die Kühe mit seinem Anhänger wieder ein. Quelle und Foto: Polizei