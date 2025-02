NEUWIED – Sven Lefkowitz – „Stadtteile dürfen nicht länger vernachlässigt werden“

Neuwied. „Unsere Stadt besteht nicht nur aus der Innenstadt. Auch die Stadtteile verdienen mehr Aufmerksamkeit und Investitionen“, erklärt Sven Lefkowitz, Oberbürgermeister-Kandidat der SPD Neuwied. Er nimmt die Sorgen und Kritik vieler Bürgerinnen und Bürger auf, die sich in den Stadtteilen vernachlässigt fühlen.

Unzufriedenheit in den Stadtteilen

„Es ist gut und richtig, dass Projekte wie der Marktplatz und die Schlossstraße in der Innenstadt umgesetzt werden – aber die Menschen in den Stadtteilen fragen sich zurecht: Und was passiert bei uns?“ Lefkowitz verweist auf Beispiele wie die Aubachstraße und den Neuen Weg in Niederbieber. Beide Straßen sind stark frequentiert, befinden sich aber in einem desolaten Zustand. „Hier werden Schlaglöcher regelmäßig nur notdürftig geflickt, anstatt die Probleme nachhaltig zu lösen. Das sorgt bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für Frust.“

Mehr Gerechtigkeit bei Investitionen

Lefkowitz fordert eine gerechtere Verteilung der Investitionen zwischen Innenstadt und Stadtteilen:

Priorisierung von Instandsetzungen : „Straßen wie die Aubachstraße und der Neue Weg müssen auf die Agenda. Es kann nicht sein, dass zentrale Verbindungen in den Stadtteilen seit Jahren im schlechten Zustand verharren.“

: „Straßen wie die Aubachstraße und der Neue Weg müssen auf die Agenda. Es kann nicht sein, dass zentrale Verbindungen in den Stadtteilen seit Jahren im schlechten Zustand verharren.“ Förderung von Infrastruktur und Aufenthaltsqualität : Nicht nur die Straßen, sondern auch Plätze, Grünflächen und öffentliche Einrichtungen in den Stadtteilen sollen gezielt verbessert werden.

: Nicht nur die Straßen, sondern auch Plätze, Grünflächen und öffentliche Einrichtungen in den Stadtteilen sollen gezielt verbessert werden. Dialog mit den Stadtteilen stärken: Lefkowitz möchte den Austausch mit den Ortsbeiräten und den Menschen vor Ort intensivieren. „Wer in den Stadtteilen lebt, weiß am besten, wo der Schuh drückt. Diese Expertise müssen wir ernst nehmen.“

Stadtteile als Herzstück Neuwieds

„Stadtteile wie Niederbieber, Feldkirchen, Irlich und viele andere sind keine Randbezirke – sie sind das Herz unserer Stadt“, so Lefkowitz. Eine lebenswerte Stadt entsteht nur, wenn alle Stadtteile mit einbezogen werden. „Wir brauchen einen klaren Plan, der nicht nur die Innenstadt im Blick hat, sondern alle Bereiche unserer Stadt stärkt.“

Zukunftsperspektive für alle

Als Oberbürgermeister will Lefkowitz dafür sorgen, dass die Stadtteile in Neuwied wieder stärker in den Fokus rücken. „Ich möchte, dass sich die Menschen in jedem Stadtteil wertgeschätzt und gehört fühlen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Stadtteile abgehängt fühlen – sie sind entscheidend für den Zusammenhalt unserer Stadt.“

Mit diesem Versprechen möchte Lefkowitz eine neue Ära für Neuwied einläuten: eine Stadt, die ihre Stadtteile stärkt und für alle ihre Bürgerinnen und Bürger da ist.