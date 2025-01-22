WÜSCHEID – Ein Jahr voller Highlights – Dorfverein Glockscheid-Wüscheid schaut zurück und gibt Ausblick auf kommende Veranstaltungen

„Für uns war das Jahr 2025 ein ganz besonderes Jahr!“, betont der 1. Vorsitzende des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid, Pierre Fischer. „Es war unser erstes Jahr als Verein und wir können auf viele tolle Veranstaltungen und Treffen zurückschauen“, freut sich Manuel Hardt als 2. Vorsitzender.

SWR3-Rockparty, Dorffest in Wüscheid, Helfergrillen und eine Vereinstour nach Mainz – das Jahr im Dorfverein war geprägt durch gemeinschaftliche Erlebnisse. „Wir bedanken uns bei unseren mittlerweile mehr als 120 Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern – ohne euch wäre all das nicht möglich“, so der Vorstand.

Die Planungen für das nächste Dorffest in Glockscheid (1. bis 3. Mai) laufen auf Hochtouren. Auf vielfachen Wunsch findet wieder eine Almblick-Revival-Party statt, dieses Mal wird DJ Almblick die Hits von damals auflegen.

„Zudem haben wir noch ein Event geplant. Weitere Informationen gibt es im laufenden Jahr. Jetzt können wir aber schon mal das Stichwort ‚Bella Italia‘ verraten“, gibt Fischer einen kleinen Ausblick.

Weitere Informationen zum Dorfverein Glockscheid-Wüscheid gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins.