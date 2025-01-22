ALTENKIRCHEN – PKW-Diebstahl in Altenkirchen – Zeugen gesucht

Samstagmorgen, 13. Dezember 2025, gegen 02:33 Uhr, kam es bei einem Autohaus in der Kölner Straße in Altenkirchen zu einer Komplettentwendung eines hochwertigen Fahrzeugs der Marke Alfa Romeo ohne Kennzeichen. Die Täter verließen den Tatort über die Rudolf-Diesel-Straße. Zeugen der Tat werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder anderen genutzten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Quelle Polizei