WORMS – Vermisstenfahndung nach 61-Jähriger aus Worms

Seit Sonntagabend, 12.04.2026, wird eine 61-jährige Frau aus Worms vermisst. Die Vermisste ist dement und lebt derzeit in einer Pflegeeinrichtung in Worms. Sie wurde zuletzt am 12.04.2026 gegen 20:30 Uhr durch Pflegepersonal gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist zeitlich sowie örtlich desorientiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste könnte orientierungslos wirken oder Hilfe benötigen. Möglicherweise bewegt sie sich zu Fuß oder nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich auch außerhalb von Worms aufhält. Ein Foto der Vermissten sowie eine konkrete Personenbeschreibung der Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-1b385898650c387bf301f2 4ed8241af3. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241 852-0 an die Polizeiinspektion Worms zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei