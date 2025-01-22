GIERENDERHÖHE – Reifenhäuser setzt auf Zukunft im Landkreis Neuwied – In Straßenhaus entsteht ein neues Bürogebäude mit Tiefgarage – Moderner Unternehmensstandort stärkt wirtschaftliche Entwicklung

Mit dem offiziellen Spatenstich haben Uwe Reifenhäuser, Gesellschafter der Reifenhäuser Grundbesitz KG, und Landrat Achim Hallerbach den Start zur Errichtung eines neuen Bürogebäudes mit integrierter Tiefgarage freigegeben. Mit dem Neubau investiert die Reifenhäuser Grundbesitz KG in die Weiterentwicklung ihres Standorts und schafft moderne Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Wir sind auch deshalb einer der wirtschaftsstärksten Landkreise in Rheinland-Pfalz, weil sich unsere Unternehmen mit unserer Region Rhein-Westerwald identifizieren und wir mit ihnen. Deshalb ist Politik wie Unternehmen daran gelegen, die Stabilität unseres wirtschaftlichen Erfolgs auf noch breitere Füße zu stellen und ihn zukunftsfest zu machen“, stellt Landrat Achim Hallerbach fest.

Der neue Reifenhäuser-Komplex entsteht auf einem Grundstück in der Paul-Mertgen-Straße in Richtung Gewerbepark Gierenderhöhe und A 3 und umfasst Büroflächen von rund 1.500 Quadratmeter auf zwei Etagen. Die Flächen im Erdgeschoss sollen vermietet werden, während im ersten Obergeschoß die Firmen Reifenhäuser Software Consulting, die Reifenhäuser Invest GmbH, die R quadrat GmbH & Co. KG und die Margarete-Reifenhäuser-Stiftung Quartier finden.

Damit findet eine Geschichte ihren vorläufigen Höhepunkt, die vor rund acht Jahren begann. Damals hatten sich der Eigentümer der Baufläche, Uwe Reifenhäuser, und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied, Harald Schmillen, bereits intensiv über die weiteren Nutzungsperspektiven für das Baugrundstück ausgetauscht. „Gemeinsam mit der Ortsgemeinde war es seinerzeit gelungen, noch brach liegende Gewerbeflächen zu aktivieren und heute sichtbare Neuansiedlungen zu ermöglichen“, erläutert Harald Schmillen.

Bereits damals zeigte sich Uwe Reifenhäuser optimistisch, dass eine eigene neue Entwicklung an dem Standort umgesetzt werden würde. Nun ist es so weit und das angestoßene Vorzeigeprojekt wertet den Standort weiter auf.

„Wir sind gemeinsam mit der kommunalen Politik immer froh und haben alles richtig gemacht, wenn Investoren und Unternehmer im Landkreis Neuwied die Expansionsflächen vorfinden, die sie für ihre unternehmerische Entwicklung benötigen. Manchmal ist dazu aber auch ein längerer Atem erforderlich“, stellen Landrat Achim Hallerbach und Geschäftsführer Harald Schmillen gemeinsam klar.

Auch Uwe Reifenhäuser schaut zuversichtlich nach vorne: „Mit dem Neubau schaffen wir die räumlichen Voraussetzungen für weiteres Wachstum“, erklärt der Gesellschafter der Reifenhäuser Grundbesitz KG und hat dabei auch Umwelt und Erscheinungsbild im Blick: „Gleichzeitig legen wir großen Wert auf eine nachhaltige und architektonisch ansprechende Bauweise.“

Tatsächlich wurde bei der Planung ein besonderer Fokus auf Energieeffizienz und Funktionalität gelegt. Vorgesehen sind unter anderem eine Wärmepumpe, eine PV-Anlage auf dem Dach zur Eigenstromgewinnung, moderne Dämmtechnik und ein barrierefreier Zugang. Die Fertigstellung ist für Mai/Juni 2027 geplant, das Investitionsvolumen beträgt

rund 8 Millionen Euro.

Eine Maßnahme, die gleichermaßen symbolischen wie wegweisenden Wert besitzt: „Mit dem Bauvorhaben setzen wir ein klares Zeichen für die langfristige Sicherung und Stärkung des Standorts in Straßenhaus“, sieht Uwe Reifenhäuser die Perspektiven im Landkreis Neuwied. Ganz im Sinne von Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen.