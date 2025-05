WORMS – Tödlicher Verkehrsunfall bei Worms, auf der L 523

Montagnachmittag, 12. Mai 2025, gegen 15 Uhr kam es auf der L 523 bei Worms auf Höhe der Brücke „Mittelochsenplatz“ zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen kam der 77- jährige Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonleitplanke. Derzeit ist davon auszugehen, dass keine weiteren Fahrzeuge am Unfallgeschehen beteiligt waren. Die Polizei Worms sucht zur Klärung des Unfallhergangs noch Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Quelle: Polizei