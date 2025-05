NEUWIED – Last Exit – Europe United!

Mit dem Thema „Last Exit – Europe United“ lädt Pulse of Europe Neuwied zu einer nächsten, wichtigen Demo am Samstag, 24. Mai 2025, 11.00 Uhr ein. Die Veranstaltung findet wegen des Umbaus des Neuwieder Luisenplatzes „an alter Stelle“ gegenüber der American Sportsbar, Langendorfer Str. 112, statt. Alle Freundinnen und Freunde eines starken, souveränen Europas, alle Interessierten, sind herzlich eingeladen!

Die globalen Machtverhältnisse sind in Bewegung. Sicher geglaubte Allianzen und Wertegemeinschaften stehen in Frage. Die politischen Großmächte spielen ihre Trümpfe unverhohlen gegen Schwächere aus. Wenn wir als Europäer diese Warnsignale ignorieren, setzen wir die Zukunft unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft und die unserer Nachkommen auf´s Spiel.

Mit den zunehmend beängstigenden Entwicklungen in der Welt, der erhöhten Kriegsgefahr, der Bedrohung des Friedens, der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts hat das Thema einer starken, souveränen Europäischen Union in der politischen und gesellschaftlichen Bewertung eine sehr viel höhere Bedeutung bekommen. Nur in der Gemeinschaft lassen sich die drohenden Gefahren abwehren. Kein einzelner Staat hat das Potenzial dazu. Als einzelne Nationalstaaten haben wir kein Gewicht und zu wenig Einfluss auf globale Entwicklungen.

Es ist höchste Zeit, endlich konsequent europäisch zu denken und zu handeln! Mit dem jüngsten, gemeinsamen Auftritt der Staatschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen in der Ukraine demonstriert die Europäische Gemeinschaft Geschlossenheit. Das ist gut und richtig. Der Symbolik müssen nun Taten folgen. Als Koalition der Willigen ist die überfällige Reform der Europäischen Verfassung ein zentrales Erfordernis um Entscheidungen mehrheitlich, schnell und konsequent treffen zu können. Ob Verteidigungsunion oder der Europäische Binnenmarkt. Als 450 Millionen Europäerinnen und Europäer sollten wir unsere Stärken nutzen. Wir müssen jetzt gemeinsam aktiv werden!