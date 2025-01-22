WÖRTH – Todesfall eines Radfahrers in Wörth am Rhein

Am 31. Oktober 2025, gegen 15:30 Uhr, wurde eine nicht ansprechbare 70-jährige männliche Person auf einem Radweg nahe der Ludwigstraße in Wörth am Rhein durch mehrere Zeugen aufgefunden. Der Mann befand sich neben seinem Fahrrad in liegender Position auf dem Boden. Die Zeugen begannen mit entsprechenden Ersthelfermaßnahmen und verständigten den Rettungsdienst sowie die Polizei. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch vor Ort. Nach dem gegenwärtigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Boden fiel. Ob der Mann zuvor das Fahrrad fuhr, ist nicht bekannt. Hinweise auf die Beteiligung von anderen Verkehrsteilnehmern ergaben sich bislang nicht. Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein leitete ein Ermittlungsverfahren ein, das der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz zur Vorlage gebracht wird. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden. Quelle Polizei