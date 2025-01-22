SCHÖNSTEIN – Sachbeschädigung durch Eierwürfe in Wissen-Schönstein

Am Abend des 31. Oktober 2025 kam es in 57537 Wissen-Schönstein, Auf dem Küppel zu mehreren Eierwürfen gegen eine Hauswand eines Anwesens. Die Verschmutzung macht eine Sonderreinigung der Hauswand erforderlich. Die Kosten der Reinigung werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Wissen unter der Telefonnummer 02742 935-0 entgegen. Quelle Polizei