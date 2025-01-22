WÖLMERSEN – Verkehrsunfall auf der K 15 bei Wölmersen – unter Alkoholeinwirkung

Mittwoch, 01.07.2026, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 15 im Bereich Wölmersen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die K 15, aus Richtung Oberirsen kommend, in Fahrtrichtung Wölmersen. Er geriet teilweise auf den Gegenfahrstreifen, sodass eine entgegenkommende 59-jährige Pkw-Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend geriet der 44-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und mehreren Bäumen. Er und eine 39-jährige Mitinsassin wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug sowie am Zaun und an den Bäumen entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw wurde nicht beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Quelle: Polizei