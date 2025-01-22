REGION – Raiffeisenwoche 2026 – Gemeinsam erleben, entdecken und gestalten

Eine Woche voller Geschichte, Natur, Begegnung und Zukunftsfragen im Raiffeisenland Vom 3. bis 12. Juli 2026 lädt die Raiffeisenwoche 2026 dazu ein, die vielfältigen Facetten des Raiffeisenlandes zu entdecken. Unter dem Motto „Gemeinsam erleben, entdecken und gestalten“ erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Veranstaltungen rund um Natur, Kultur, Geschichte, Gemeinschaft und aktuelle Zukunftsthemen.

Die Raiffeisenwoche verbindet die historischen Wirkungsstätten von Friedrich Wilhelm Raiffeisen mit der Gegenwart und zeigt, wie die Ideen von Solidarität, Selbsthilfe und gemeinschaftlichem Handeln bis heute Bedeutung haben. Ob bei Wanderungen, Führungen, Lesungen oder Diskussionsveranstaltungen – die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Region neu kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Impulse für die Zukunft mitzunehmen.

Den Auftakt in Hamm (Sieg) bildet ein Vortrag von Dr. Ralf Kölbach‚ ‚Genossenschaftsidee – Eine Chance für eine orientierungslose Welt‘ am Freitagabend, 3. Juli 2026 um 18:30 Uhr im Kulturhaus Hamm. Weitere Highlights und Programmpunkte in und um Hamm finden Sie auf der Homepage: www.hamm-sieg.de unter Raiffeisenwoche.

Den Auftakt in Flammersfeld bildet am Sonntag, 5. Juli 2026, um 11:00 Uhr eine besondere Wanderung durch Manfred und Doris Berger. Bei einer Rundwanderung zur 1000-jährigen Eiche in Kaffroth geht es vom Bürgerhaus Flammersfeld aus auf eine spannende Entdeckungstour durch die Landschaft des Raiffeisenlandes. Die Wanderung verbindet Naturerlebnis mit regionaler Geschichte und lädt dazu ein, die Schönheit der Umgebung bewusst wahrzunehmen. Treffpunkt: Bürgerhaus Flammersfeld.

Am selben Tag öffnet das Raiffeisenhaus Flammersfeld von 14:00 bis 15:30 Uhr mit der Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis seine Türen. Beim Tag der offenen Tür können Gäste die Ausstellung sowie die historischen Wohnräume kostenfrei besichtigen und bei Führungen mehr über das Leben und Wirken Friedrich Wilhelm Raiffeisens erfahren.

Am Montag, 6. Juli 2026, um 18:30 Uhr, steht im Mehrgenerationenhaus & Bildungscafé Mittendrin in Altenkirchen eine literarische Veranstaltung auf dem Programm. Die Lesung mit Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis „Rastlos solidarisch“ beleuchtet die Gedankenwelt und das Engagement Raiffeisens und lädt zur Auseinandersetzung mit den Themen Gemeinschaft und gesellschaftliche Verantwortung ein.

Die Lesereihe „Rastlos solidarisch“ wird am Dienstag, 7. Juli 2026, um 19:00 Uhr auch im Gasthof zur Post in Weyerbusch stattfinden.

Ein Blick in die Zukunft steht am Donnerstag, 9. Juli 2026, um 19:00 Uhr im Mittelpunkt. Beim Vortrag mit anschließender Diskussion „Genossenschaften und Klimaschutz“ mit Raiffeisenbotschafter Stephan Fürst im Raiffeisenbegegnungszentrum Weyerbusch geht es um die Rolle gemeinschaftlicher Organisationsformen bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen. Dabei wird diskutiert, welchen Beitrag Genossenschaften zu nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz leisten können.

Naturfreunde kommen am Samstag, 11. Juli 2026, von 14:00 bis 16:00 Uhr auf ihre Kosten. Beim Botanischen Streifzug im Raiffeisengarten mit dem erfahrenen Landschaftsgärtner Peter Krahwinkel am Raiffeisenhaus Flammersfeld können Interessierte die Pflanzenwelt des Gartens entdecken. Zwei Führungen – von 14:00 bis 15:00 Uhr sowie von 15:00 bis 16:00 Uhr – bieten spannende Einblicke in die Bedeutung von Natur und Gartenkultur.

Zum Abschluss der Raiffeisenwoche öffnet das Raiffeisenhaus Flammersfeld am Sonntag, 12. Juli 2026, von 14:00 bis 15:30 Uhr erneut mit Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis seine Türen. Besucherinnen und Besucher haben nochmals Gelegenheit, die Ausstellung und die historischen Räume kostenfrei zu besichtigen und auf den Spuren Raiffeisens Geschichte lebendig werden zu lassen.

Die Raiffeisenwoche 2026 zeigt eindrucksvoll, wie eng Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden sind. Sie macht die Ideen Friedrich Wilhelm Raiffeisens erlebbar und lädt dazu ein, sich mit den Themen Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung auseinanderzusetzen.

Alle Veranstaltungen der Raiffeisenwoche sind kostenfrei. Plätze können Sie sich unter ‚buchbare Tickets‘ reservieren: https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/raiffeisen/raiffeisenwoche. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und darauf, gemeinsam eine Woche voller Begegnungen, Entdeckungen und neuer Impulse zu erleben. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Tourist-Informationen im Raiffeisenland: Altenkirchen-Flammersfeld: 02681 / 85333 oder Hamm (Sieg): 02682 / 969789. Foto: Archiv BK – wwa