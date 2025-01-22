WISSEN – Weihnachtsbeleuchtung in der Wissener Altstadt

Vor gut 25 Jahren wünschten sich die Bewohner der Wissener Altstadt zwischen Bahnlinie und Sieg eine ebensolche Weihnachtsbeleuchtung wie in der Innenstadt. Da sich dies verzögerte, griff man zur Selbsthilfe und stellte in Eigenleistung einige selbstleuchtende Schneemänner an markanten Punkten auf. Dies war gleichzeitig der Auftakt für schöne Nachbarschaftsfeste jeweils Anfang Dezember, an denen fast alle Anlieger teilnahmen. Auch war es eine gute Gelegenheit für viele ehemalige Altstädtler sich wieder einmal in der Heimat sehen zu lassen. Für die Organisation sorgte die Familie Brendebach, unterstützt von Marianne und Ludwig Reifenrath. Später kümmerten sich Sabine Wirths sowie Uta und Burkhard Bläser um die Vorbereitung. Mit von der Partie als Sponsoren waren die Gaststätten Old Bakery und Alte Post. Daneben die Backstube Müller, die Metzgerei Wirths und die Pizzeria Primavera. Eine ganz wichtige Rolle spielte Henni Seis mit seinem Akkordeon, ihn löste in späteren Jahren Karl-Heinz Klöckner ab. Man stimmte bei bester Laune die schönsten Weihnachtslieder an und ehrte auch stets die ältesten Anwesenden. Selbst der Nikolaus fand den weiten Weg vom Nordpol nach Wissen und erfreute die Kinder mit kleinen Präsenten. Vor sechs Jahren fand die beliebte Veranstaltungsreihe zum allgemeinen Bedauern jedoch ein Ende. Aber zumindest, was die Weihnachtsbeleuchtung angeht, dürfen sich die Altstädter Hoffnung machen. Avisiert sind für die untere Marktstraße leuchtende Sterne wie an der Rathausstrasse. (bt) Fotos: Bernhard Theis