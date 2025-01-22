PRACHT – Adventfeier für Senioren in Pracht

Zum adventlichen Seniorenkaffee hatte der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht eingeladen. Mit großer Freude begrüßten Katja Vogel und Udo Seidler 30 Gäste. In festlicher Atmosphäre genossen die Seniorinnen und Senioren einen stimmungsvollen Start in die Adventszeit. Liebevoll weihnachtlich dekorierte Tische, der Duft von frisch gebrühten Kaffee, hausgemachten Kuchen und Plätzchen sorgten für herzliche Stimmung. Musikalische Beiträge mit klassischen Weihnachtsliedern von Johanna Willeke aus Pracht vorgetragen, luden zum Mitsingen ein und weckten besinnliche Erinnerungen. Beim gemeinsamen Austausch entstanden fröhliche Gespräche und mit großer Freude spielte man eine Runde Bingo. Ursel Schneider und Karl-Heinz Gerhards haben zur Unterhaltung Weihnachtsgeschichten vorgetragen. Die Veranstaltung war nicht nur ein kulinarischer Genuss, sondern auch ein Ort der Begegnung, der die Vorfreude auf Weihnachten spürbar machte. Als Überraschung gab es zum Abschluss für jeden Teilnehmer eine Weihnachtstüte. Es war ein Nachmittag voller Wärme und Gemütlichkeit, der allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht zauberte.