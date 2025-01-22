WISSEN – Weihnachtsbaum erstrahlt im Regiobahnhof

Die Wissener Werbegemeinschaft „Treffpunkt“ hat wieder für einen schönen Weihnachtsbaum gesorgt. Er steht wie immer in der großen Halle des Regiobahnhofs. Diesmal haben ihn die Kinder der Tagesstätte „Adolph Kolping“ mit selbstgemachtem Schmuck behängt. Der Baum bietet einen wahrhaft festlichen Anblick und versüsst die Zeit bis zum Fest, da sind sich wohl alle Passanten einig. (bt) Fotos: Bernhard Theis