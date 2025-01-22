LUDWIGSHAFEN – Tödlicher Arbeitsunfall in Ludwigshafen

Dienstagmorgen, 02. Dezember 2025, um 8.50 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Fernmeldeturms in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 40-jähriger Baustellenmitarbeiter führte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge Arbeiten an einer Transformatorenstation durch. Hierbei erlitt er vermutlich infolge eines Stromschlages tödliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Quelle Polizei