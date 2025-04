WISSEN – Was passiert demnächst im Bürgertreff Wissen? – Öffentliche Mitgliederversammlung am 29. April 2025

Nach der Vereinsgründung lädt die Initiative Bürgertreff Wissen „Kumm ren“ alle Interessierten ein: Dienstag, 29. April 2025, ab 17 Uhr, im kath. Pfarrheim in Wissen. Es hat sich inzwischen herumgesprochen: In Wissen soll es demnächst einen Bürgertreff geben, einen Ort des Zusammenhaltes, einen Begegnungsraum für alle Menschen, die hier in der Verbands­gemeinde leben. Auf der Versammlung wird über den aktuellen Stand des Projektes berichtet. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie soll der zukünftige Bürgertreff gestaltet sein? Was soll dort stattfinden? Und: Was kann der oder die Einzelne zum Gelingen beitragen? Sicherlich wird ein bunter Strauß an Ideen zusammenkommen. Wer etwas dazu beitragen und auch Mitglied werden möchte, ist herzlich willkommen. Kontakt: Erika Uber, Tel. 01516 5179082, Erika.Uber@t-online.de