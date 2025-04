WALDBREITBACH – Marathonfieber in Waldbreitbach – Sportverein VfL veranstaltete einmaligen „Marathon an der Wied“

Wieder einmal hatte der VfL Waldbreitbach zu einer Laufveranstaltung gerufen, und zahlreiche Sportlerinnen und Sportler waren erschienen. „Erfreulicherweise ist es mir gelungen, die Jahreshauptversammlung des 100 MarathonClubs Deutschland erstmals nach Rheinland-Pfalz zu holen“, berichtet der 2. Vorsitzende des VfL Waldbreitbach, Wolfgang Bernath, nicht ohne Stolz. „Mitglied dieses Vereins kann jeder werden, der mindestens einhundertmal die Marathondistanz von 42,195 Kilometer erfolgreich absolviert hat“. Doch was wäre eine Jahreshauptversammlung des 100 MC ohne Marathonlauf, der allen Interessierten offenstehen sollte? So nahmen 65 Läuferinnen und Läufer an diesem einmaligen „Marathon an der Wied“ teil.

„In zahlreichen Erkundungsläufen wurde daher eine mehrfach zu durchlaufende Dorfrunde erkundet, die einerseits die Schokoladenseite Waldbreitbachs präsentieren und andererseits den Organisationsaufwand gering halten sollte“, erklärte Bernath. Siebenmal galt es die 6,05 Kilometer entlang der Kreuzkapelle, des Hausener Feuerwehrdenkmals, der Wiedpromenade, der Ölmühle, beider Campingplätze und des „Fratzehölzjes“ samt Wassertretbecken sowie die Pferdekoppel zu überwinden. „Viermal wurde dabei die Wied überquert und läufergerechte Verpflegung bei traumhaftem Wetter an Start und Ziel In der Au gereicht“, berichtete Bernath, der selbstverständlich auch selbst Teil des 100 MC ist.

„Besonders stolz sind wir“, erklärt Bernath weiter, „dass die Frau mit den weltweit meistgelaufenen Marathons, die 85-jährige Berlinerin Sigrid Eichner, die hier ihren exakt 2.400. Marathon lief, und somit erfolgreich mit von der Partie war.“ Natürlich war sie damit die älteste Teilnehmerin, doch hatte ein Mann sogar noch ein Jahr mehr auf dem Buckel, nämlich Norbert Hoffmann von der LG Westerwald, der im Jahr 1939 das Licht der Welt erblickt hatte. „Man sieht“, stellte der Geschäftsführer des VfL Waldbreitbach, Josef Hoß, fest, „dass man auch im hohen Alter noch erstaunliche körperliche Leistungen erbringen kann.“ Ein Ausrufezeichen hinsichtlich der Schnelligkeit setzte selbstredend die Jugend, allen voran Lukan Setzlach (TUWI Adenau), der nach 2:48:16 Stunden als Erster mit der eigens durch den VfL Waldbreitbach angefertigten Medaille dekoriert werden konnte. Bei den Damen setzte sich die Tochter Norbert Hoffmanns, Sigrid Hoffmann, ebenfalls von der LG Westerwald, in 3:57:32 Stunden durch. Schnellster Athlet des VfL Waldbreitbach war Florian Stoffels, in 3:24:32 Stunden.

Neben sechs Teilnehmern, die jeder bereits über tausend Marathonläufe und länger vorweisen konnten, gab es erfreulicherweise fünf Debütanten, die hier erstmals, die 42,195 Kilometer bezwangen. Darunter waren die Waldbreitbacher Juliane Rams, Klaus Hartmann und Pascal Ambros, die, wie auch alle anderen „Ersttäter“, mit einem nachhaltigen Lächeln im Gesicht ihre wohlverdienten Medaillen empfangen konnten.

Zu Beginn, der sich im Hotel zur Post anschließenden Jahreshauptversammlung des 100 MC, begrüßte Ortsbürgermeisterin Monika Kukla die erschienen Mitglieder. „Nicht zuletzt deshalb wollen einige der Teilnehmer – der weiteste war aus Flensburg ins Wiedtal gekommen – unserer schönen Region, vielleicht sogar zur Weihnachtszeit, einen weiteren Besuch abstatten“, freute sich Bernath.