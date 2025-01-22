WISSEN – Vorfahrtsunfall in Wissen – Fahrradfahrer schwer verletzt

Mittwoch, 15.04.2026, ereignete sich gegen 05:20 Uhr in der Morsbacher Straße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 27-jährige Radfahrende war auf der Morsbacher Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Morsbach unterwegs, als ein 45-jähriger Seat-Fahrer, aus der Birkener Straße kommend in die Morsbacher Straße einbog. Hierbei missachtete der PKW-Fahrer die mit Beschilderung geregelte Vorfahrt, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 27-jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde u.a. mit einem gebrochenen Bein durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei