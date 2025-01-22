ALTENKIRCHEN – Hans Dieter Hüsch – in Texten und Liedresonanzen

„Er schrieb Gedichte, literarische Collagen und eben auch Lieder, dieser liebenswerte Theologe und Querdenker.“ So beschreibt der Sänger Dr. Peter Thomas den Menschen Hans Dieter Hüsch, den Dichter und Kabarettisten (1925 bis 2005), der quer zum Mainstream gedacht hat. Dessen Lieder und Texte wird der Birnbacher Arzt am Sonntag, dem 3. Mai ab 17 Uhr in einem Konzert in der Evangelischen Christuskirche zu Gehör bringen.

Neben Hüschs skurrilen Essay zum Sinn des Lebens setzt der Birnbacher Barde einfach Lieder zu zentralen Gefühlen, die dieser Essay bei ihm ausgelöst hat – Lieder zu den Themen Liebe und Macht, Friede und Versöhnung. Hinzu stellt er auch Texte dieses beredten Mannes. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.