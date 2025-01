WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen (Sieg) – Fußgängerin schwer verletzt

Am 13. Januar 2025, gegen 07:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin die Straße „Am Biesem“ im innerstädtischen Bereich von Wissen. Vor der Kreuzung Schulstraße hielt die Fahrerin am Fahrbahnrand an, um ihr Kind aussteigen zu lassen. Anschließend fuhr sie weiter und übersah dabei eine 39-jährige Fußgängerin, die die Straße überquerte. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeug touchiert, die 39jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Quelle: Polizei