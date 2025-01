HAMM – Neu in Hamm: Der Museums-Sonntag – Ab 2. Februar einmal im Monat für Spontanbesuche offen – Hinzu kommen Events übers ganze Jahr

Ab diesem Jahr bietet das Deutsche Raiffeisenmuseum Hamm (Sieg) einen neuen Service an: Beginnend mit dem 2. Februar kann man am ersten Sonntag jeden Monats spontan vorbeikommen. Von 14 bis 18 Uhr ist die Türe offen – zum kurzen Reinschnuppern, lang Drinbleiben oder für das Komplettprogramm mit einem Gästeführer.

Zu Beginn warten Ortsgemeinde und Tourismusbüro Hamm (Sieg) sogar mit kleinen Snacks und Getränken auf (im benachbarten Forum). Die Führungen werden von einer zertifizierten Gästeführerin übernommen, man kann sie in Anspruch nehmen, muss aber nicht. Denn auch für einen Rundgang auf eigene Faust hält das Museum eine Vielzahl von Informationen bereit.

Mehrmals im Jahr wird der Museumssonntag außerdem mit einem Eventprogramm begangen. Folgende Termine können Interessierte schon in ihren Kalender eintragen: 2. Februar, 2. März, 6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. November und 7. Dezember: Museum geöffnet von 14 bis 18 Uhr. 30. März: Frühlingserwachen – Raiffeisens Sonntagsspaziergang als naturkundliche Wanderung. 4. Mai: Maibowle-Wanderung. 18. Mai: Int. Museumstag mit Familienfest am und im Museum. 5. bis 13. Juli: Raiffeisenwoche. 14. September: Tag des offenen Denkmals mit Aktionen am und im Museum. 6. Dezember: Nikolaus-Wanderung

Nähere Informationen folgen jeweils kurz vor dem Termin. Auch an den Event-Tagen und bei den Wanderungen stehen ausgebildete Gästeführer bereit, die Besucher sowohl unterhaltsam als auch informativ zu begleiten.

Das Deutsche Raiffeisenmuseum in Hamm (Sieg) ist das einzige kuratierte – das heißt, von Fachleuten konzipierte – Raiffeisenmuseum in Deutschland. Das Konzept präsentiert umfangreiche Informationen über Friedrich Wilhelm Raiffeisen mit Original-Exponaten aus seinem Besitz. Bestechend sind vor allem die aktuelle Optik und moderne Technik in dem uralten Fachwerkbau, dessen innerer Aufbau ebenfalls zu sehen ist.

Bisher war das Museum nur nach vorheriger Anmeldung zu besichtigen. Nun gibt es auch die Öffnungszeit einmal im Monat. Der Eintritt ist dann frei. Wer eine Führung möchte (bis 17 Uhr immer zur vollen Stunde), zahlt 4 Euro. Die Event-Termine werden kurz zuvor noch einmal angekündigt. Infos gibt es auch unter www.hamm-sieg.de